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15:16, 1 августа 2023Бывший СССР

Командир остановившего в одиночку колонну ВСУ танка раскрыл подробности того боя

Командир танка, остановившего в одиночку колонну ВСУ, раскрыл подробности боя

Кадр: телеграм-канал Mash

Экипаж российского танка, который в одиночку остановил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), дал интервью «МК» и рассказал подробности того боя.

Командир с позывным Ласка, мужчина средних лет, бывший отставник и разведчик, отправившийся в зону спецоперации добровольцем, рассказал, что 4 июня уже собирался уводить машину после выполнения задачи, как вдруг заметил движение в поле.

За рычагами танка в тот день сидел командир танковой роты с позывным Монолит — штатный механик-водитель незадолго до этого был ранен и отправлен в госпиталь. Ласка скомандовал Монолиту разворачивать машину и двигаться в сторону лесопосадки.

В это время за танком наблюдала российская пехота, которая не могла связаться с экипажем из-за помех ВСУ. Мотострелки видели, как Т-80 на полной скорости несется прямо навстречу украинской колонне.

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«Выскочили, и Леха тут же подбил первый танк», — рассказал командир о работе наводчика танка. Следом Ласка скомандовал «огонь» еще раз, Леха сделал второй выстрел. Позже выяснилось, что им подбили еще один украинский танк.

Как рассказал экипаж, вести бой помог подоспевший огонь российской артиллерии, точно накрывшей скопившуюся у посадки украинскую технику.

Ранее в сети появилось видео, на котором экипаж российского танка в одиночку принимает бой с двумя украинскими танками и пятью бронемашинами. Затем глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам экипаж танка, уничтожившего колонну ВСУ.

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    Алевтина Запольская
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