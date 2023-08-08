Делавший фальшивые справки о вакцинации врач ушел от суда на СВО и исчез

Baza: делавший фальшивые справки врач из Подмосковья ушел от суда на СВО и исчез

Врач из Подмосковья, делавший фальшивые справки о вакцинации, ушел от суда на специальную военную операцию (СВО) и исчез. Об этом сообщило издание Baza в Telegram.

В 2021 году к медику обратился знакомый, не желавший прививаться, с просьбой помочь изготовить сертификат о вакцинации. Когда мужчина получил поддельный документ, в его голове зародился бизнес-план. Вместе с врачом, который ему помог, они стали искать клиентов и изготавливать для них фальшивые справки. Некоторое время схема была успешна: врач с другими подельниками заработали более миллиона рублей на всех.

Спустя какое-то время о схемах преступной группы узнали подмосковные следователи. Медик предпочел во всем сознаться. Но еще до суда он решил уехать на СВО добровольцем. Находясь под подпиской о невыезде, врач выбрал ЧВК, подписал контракт и отбыл в зону боевых действий.

За время службы доктор, изготавливавший липовые справки, успел получить несколько наград. Как пишет Baza, сейчас мужчину объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что осужденный за мошенничество депутат Рязанской областной думы Никита Усачев ушел на спецоперацию за два дня до очередного судебного заседания. В ноябре 2022 года Советский районный суд Рязани признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК России («Мошенничество в крупном размере»). Позже приговор был обжалован.