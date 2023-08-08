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19:56, 8 августа 2023Моя страна

Во Владивостоке в новом парке для собак построят вольеры и зоны отдыха

Во Владивостоке в новом дог-парке построят оборудование для дрессировки собак

Фото: Jamie Street / Unsplash

В новом парке для собак, который разместят в районе бухты Лазурная во Владивостоке, построят вольеры, зоны отдыха, а также оборудование для дрессировки собак. Об этом сообщает «КП-Дальний Восток».

Дог-парк возведут в рамках проекта «Животные города В», который реализуется в дальневосточной столице. Отмечается, что на огромной территории будут специальные места для выгула как маленьких, так и больших собак. В парке предусмотрены зоны не только для выгула, но и для дрессировки животных. Так, хозяева смогут заниматься с питомцами, используя оборудование для дрессировки, которое установят на площадках.

Также в парке планируется возвести пять вольеров, создать зоны отдыха и обустроить парковку. А кинолог Александр Мудрый предложил установить забор вдоль территории. Таким образом владельцы не будут переживать, что их собака убежит, а люди, которые боятся собак, будут чувствовать себя комфортно.

Ранее сообщалось, что на территории туристской территории «Кондуки» («Романцевские горы») в Тульской области захотели построить отели, экопарк и инфраструктуру для отдыха. Вместе с тем планируется построить подъездные дороги к месту отдыха и организовать автомобильные парковки вместе с автобусными маршрутами

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    Алиса Удовик
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