Появились подробности о посаженном в Курской области дроне с символикой «Азова»

Mash: посаженный в Курской области дрон с символикой «Азова» был со взрывчаткой

Беспилотник с символикой «Азова» (организация признана в России террористической и запрещена), который посадили в Курской области, был начинен взрывчаткой. Подробности об устройстве привел Mash в Telegram-канале.

По информации авторов канала, взрывчатое вещество специалисты обнаружили в носовой части дрона, внутри устройства была также установлена камера. Посаженный средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) беспилотник был разобран и уничтожен на месте, других подробностей о случившемся не приводится.

7 августа средства РЭБ посадили два беспилотника, на одном из которых была символика террористической организации. Губернатор Курской области Роман Старовойт не уточнил, в каком именно районе региона сработали системы РЭБ.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Курской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.