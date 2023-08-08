Блогерша назвала выдающие плохой вкус детали в образе и вызвала споры в сети

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала выдающие плохой вкус детали в образе и вызвали споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В первую очередь юзерша с никнеймом @amira.bessette обратила внимание на длинные ногти с ярким дизайном, большое количество филлеров и сухие волосы. Кроме того, Бессетт отметила обилие автозагара и вызывающий макияж.

Многие зрители согласились с автором видео и поделились собственными предположениями, какие еще детали во внешнем виде выдают у человека плохой вкус. «Татуировки», «Обтягивающая одежда», «Экстремальное наращивание ресниц — это тоже отталкивает», «Слишком заметные дизайнерские бренды на одежде», — высказывались они.

В то же время были и те подписчики, которые не согласились с высказываниями Бессетт. «Длинные ногти могут выглядеть дорого в зависимости от цвета и дизайна», «Нет ничего плохого в длинных ногтях, если они сделаны аккуратно и имеют правильную форму», «Что делают длинные ногти в этом списке?» — возмущались они.

В июне Амира Бессетт назвала безвкусицей три популярных у женщин аксессуара. В первую очередь эксперт отметила браслет Love люксового бренда Cartier. Она рассказала, что многие женщины носят данное ювелирное изделие по несколько штук на одной руке. По ее мнению, это признак того, что он является дешевой копией.