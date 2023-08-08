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13:27, 8 августа 2023Россия

В Москве станет больше электробусов

Собянин рассказал о развитии электробусных маршрутов в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Москве станет больше электробусных маршрутов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Скоро маршрутов станет больше: только на северо-западе до конца 2024 года планируем запустить еще 23», — рассказал градоначальник, отметив, что это стало возможным благодаря открытию нового электробусного парка «Митино».

В этом году электробусы вышли на 11 городских маршрутов — до этого на десяти из них ходили дизельные автобусы. Всего в столице курсируют 1184 электробуса на 90 маршрутах. С 2018 года экологически чистые машины перевезли свыше 340 миллионов человек.

Ранее Собянин заявил, что в одном из округом Москвы появится уникальный трехуровневый вокзал. Позже в его состав войдет остановка высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Санкт-Петербург».

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    Варвара Родикова
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