Элитное жилье в Москве подорожало больше новых автомобилей

Intermark Real Estate: элитное жилье в Москве подорожало на 8,8 процента

В первом полугодии 2023 года темпы подорожания элитного жилья в Москве оказались выше, чем рост цен на новые автомобили. К такому выводу пришли аналитики агентства Intermark Real Estate, материал есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, за первые шесть месяцев текущего года элитные новостройки в столице прибавили в цене 8,8 процента — стоимость квадратного метра составила 1,2 миллиона рублей. Что касается новых машин, то за тот же период они подорожали на три процента.

«Этот год особенно ярко демонстрирует, что элитная недвижимость становится исключительным предметом роскоши с точки зрения инвестиционного потенциала. Даже на текущем нестабильном рынке цены позволяют использовать этот инструмент, если не с целью преумножения средств, то как минимум дают возможность сохранить сбережения на превышающем инфляцию уровне», — объяснили в агентстве.

Ранее в Intermark Real Estate пришли к выводу, что во втором квартале 2023 года на фоне падения курса рубля в Москве резко взлетели продажи элитного жилья. Относительно первого квартала динамика достигла 32 процента.