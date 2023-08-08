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14:03, 8 августа 2023Ценности

Инстасамка похвасталась часами мужа за девять миллионов рублей

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, похвасталась покупкой мужа-блогера Moneyken (настоящее имя — Олег Еропкин) за миллионы рублей. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 23-летняя исполнительница продемонстрировала часы швейцарской компании Patek Philippe, которые были надеты на руку ее 22-летнего супруга. При этом она отметила, что стоимость данного изделия составила девять миллионов рублей.

Moneyken также поделился снимками с приобретенными им часами в своем аккаунте. Инфлюэнсер демонстрировал их, сидя в салоне машины. «Я вставляю бриллианты в Patek Philippe», — подписал он пост.

В июле Инстасамка также показала фото роскошного подарка от мужа. 23-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых запечатлен автомобиль Mercedes-Benz V-класса стоимостью 30 миллионов рублей.

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    Карина Черных
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