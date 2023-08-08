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11:25, 8 августа 2023Моя страна

В Омске пройдет фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023»

Фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023» пройдет в Омске 12 августа

Фото: Станислав Волков / Пресс-служба фонда «Родные города»

В Омске 12 августа состоится фестиваль здорового образа жизни «ШтормFest-2023», он будет проходить с 16:00 до 21:00. Как уточнили в Министерстве спорта Омской области, местом проведения запланированных в рамках фестиваля мероприятий станет Соборная площадь.

В министерстве пообещали подготовить для гостей фестиваля необычные и полезные развлечения. «Все площадки фестиваля будут разделены на две тематические зоны: зимние и летние виды спорта. Можно будет попробовать себя в настольных хоккейных играх, посетить зону закаливания, где расположится купель со льдом и баня, а также подняться на скалодром, который в этот раз будет разделен на зоны для скалолазания и ледолазания», — подчеркнули в пресс-службе.

Помимо прочего, на фестивале можно будет увидеть трюки от профессиональных сноубордистов, а также поучаствовать в снежной битве. Кроме того, организаторы планируют устроить на одной из площадок пляжную вечеринку, создать зоны для прыжков на батуте и игры в футбол. Перекусить все желающие смогут в зоне фудкортов, которые тоже будут поделены тематически.

Кульминацией фестиваля станет концерт, в этом году гостей и жителей города своим творчеством порадует группа Artik & Asti.

Ранее стало известно, что первый фестиваль средневековой культуры «Княжья братчина» состоялся под Новгородом, местом проведения культурного мероприятия стало этническое поселение Хольмгард.

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    Варвара Кошечкина
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