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17:46, 8 августа 2023Интернет и СМИ

ФНС опровергла слухи о проверке Урганта

ФНС опровергла сообщение о налоговой проверке телеведущего Ивана Урганта

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Федеральная налоговая служба (ФНС) прокомментировала слухи о проведении налоговой проверки в отношении телеведущего Ивана Урганта. Как сообщает РБК, ведомство опровергло эту информацию.

В настоящее время ФНС России не осуществляются проверочные мероприятия в отношении Урганта Ивана Андреевича, заверили в пресс-службе ФНС.

О том, что ФНС якобы начала проверку телеведущего, 8 августа сообщил Telegram-канал BRIEF. Утверждалось, что за 2022-2023 год Ургант заплатил налогами 430 тысяч рублей, при этом скрыв гонорары, полученные за пределами России.

«Средства он хранит в финском банке на счету, открытом им 1,5 года назад на свеженький израильский паспорт. Также семья Ургантов имеет счета в грузинском банке, через который покупает и продает криптовалюту. Налоги и прочие отчисления они не платят», — говорилось в сообщении.

Сам Ургант эту информацию публично не комментировал.

Ранее телеведущая Ксения Бородина опровергла информацию о наличии у нее проблем с налоговой. По словам Бородиной, она ежегодно проходит налоговые проверки и исправно платит все налоги.

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    Маргарита Щигарева
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