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12:28, 26 июля 2023Интернет и СМИ

Бородина ответила на слухи о проблемах с налогами

Телеведущая Бородина заявила, что у нее нет долгов перед налоговой

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Известная российская телеведущая и блогерша Ксения Бородина заявила, что у нее нет долгов перед налоговой. Слухи об этом она опровергла в разговоре с изданием NEWS.ru.

На вопрос издания о том, есть ли у нее налоговые задолженности, телеведущая ответила отрицательно. «Я ежегодно прохожу налоговые проверки и исправно плачу все налоги», — заявила Бородина.

Также блогерша обвинила СМИ в том, что они распространяют недостоверную информацию о ней. «Я знаю, какие СМИ написали о том, что я попала в список ФНС, это бред. Мы уже подали жалобу и ждем опровержения», — высказалась она.

О том, что в отношении Бородиной и других блогеров с подозрительной информацией на счетах будут проводиться проверки, 23 июля сообщило издание Mash. В этот список также попали Виктория Боня, Ида Галич и Ольга Бузова.

24 июля Telegram-канал «Звездач» сообщил, что у Бородиной не нашли налоговых задолженностей, в отличие от Бузовой, имеющей, по заявлению канала, долг в 192 тысячи рублей. Позднее Бузова опровергла эти сведения.

Проверки блогеров начались весной 2023 года после задержания блогерш Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). Блиновскую обвинили в неуплате налогов на сумму 918 миллионов рублей, Чекалину — на 311 миллионов рублей.

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    Мария Большакова
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