Бузова опровергла слухи о долге перед налоговой

Ведущая Ольга Бузова опровергла слухи о том, что она должна налоговой 192 тысячи рублей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала информацию о налоговой задолженности в 192 тысячи рублей и назвала ее фейком. Эти слухи она опровергла в разговоре с изданием Super.ru.

«В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой. Очередей фейк про мой долг в 192 тысячи рублей вчера опубликовал какой-то лживый Telegram-канал», — заявила Бузова. Певица также добавила, что у нее есть только одно ИП, и заверила, что регулярно платит налоги.

Бузова подчеркнула, что запросила документ, подтверждающий отсутствие у нее задолженностей, и получила его 24 июля. «У меня все оплачено», — заключила телеведущая.

24 июля Telegram-канал «Звездач» сообщил, что Бузова задолжала налоговой 192 тысячи рублей. Также утверждалось, что у блогерш Ксении Бородиной, Виктории Бони и Иды Галич долгов не нашли.

23 июля издание Mash заявило, что в отношении блогеров с подозрительной информацией на счетах будут проводить налоговые проверки. Среди подозреваемых оказались Боня, Галич, Бородина, Бузова и другие.

Массовые проверки блогеров начались весной 2023 года после задержание блогеров-миллионников Елены Блиновской и Валерии Чекалиной. (Лерчек), обвиняемых в неуплате налогов. Блиновская задолжала налоговой 918 миллионов рублей, Чекалина — 311 миллионов рублей.