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15:18, 24 июля 2023Интернет и СМИ

У Бузовой нашли долг перед налоговой

«Звездач»: телеведущая Ольга Бузова задолжала налоговой службе 192 тысячи рублей

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

У известной российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой нашли долг в сотни тысяч рублей перед налоговой службой. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», артистка задолжала почти 200 тысяч рублей.

Как стало известно изданию, телеведущая должна выплатить налоговой долг в размере 192 тысяч рублей.

При этом отмечается, что у блогерш Виктории Бони, Ксении Бородиной и Иды Галич задолженностей обнаружено не было.

23 июля издание Mash сообщило, что налоговая намерена провести масштабную серию проверок в отношении блогеров с подозрительной информацией в счетах. Утверждалось, что в список подозреваемых в неуплате налогов вошли Бузова, Бородина, Боня, Галич и другие.

Проверки в отношении блогеров начались весной 2023 года после того, как двух известных блогерш Валерию Чекалину (Лерчек) и Елену Блиновскую задержали за уклонение от уплаты налогов. Чекалину обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму 311 миллионов рублей, Блиновскую — на 918 миллионов рублей.

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    Олег Давыдов
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