Гагин: подкармливаемый печеньками США режим Зеленского ждет крах

Режим президента Украины Владимира Зеленского, подкармливаемый печеньками США, ждет скорый крах. Такой итог предрек советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Мы можем вспомнить Вьетнам, события в арабских странах, войну в Персидском заливе, Ливию, Афганистан... Я полагаю, что Украину ждет такой же сценарий», — сказал он.

Гагин объяснил, что вмешательство Вашингтона в эти страны приводило к потере их суверенитета, а главы государств часто оказывались в тюрьме.

Он также заявил, что режим на Украине и главу государства «ждет участь таких же, как и он, царьков, которые предали народ в угоду личным интересам и интересам США». «Я уверен, что режим Зеленского уже на грани и скоро мы увидим его крах», — подчеркнул он.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима президента Украины. Кроме того, по его словам, украинские войска ничего не могут противопоставить Российской армии на поле боя.

