Экс-аналитик ЦРУ: теракты против РФ ведут к преждевременной смерти Зеленского

Террористические акты на территории России свидетельствуют о военной слабости режима Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По его мнению, теракты ведут к преждевременной смерти президента Украины. «Такова реальность, это акт отчаяния номер один. Во-вторых, вы должны спросить: ребята, если вы можете это сделать, почему вы не поражаете российские военные объекты, которые терзают ваши войска на местах», — подчеркнул он.

Джонсон добавил, что 90 процентов боевых машин, которые Соединенные Штаты передали Вооруженным силам Украины (ВСУ), были уничтожены в ходе одной российской атаки. По его словам, украинские войска ничего не могут противопоставить в качестве военного удара на поле боя, чтобы помешать российским военным уничтожать технику ВСУ.

По его словам, Россия продолжает свое военное наступление, в то время как Украина «стремительно проигрывает».

30 июля две башни «Москвы-Сити» атаковали украинские беспилотники. В результате были повреждены фасады на двух офисных башнях делового центра. Президенту России Владимиру Путину доложили о новой атаке беспилотников. В Минобороны назвали случившееся терактом.