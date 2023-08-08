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20:51, 8 августа 2023Ценности

43-летняя Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для Vogue

Фото: Silvia Izquierdo / AP

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на одном фото 43-летняя знаменитость позирует перед камерой в рубашке на голое тело и юбке длины мини. Кроме того, она примерила черное платье, оформленное глубоким декольте и высоким разрезом до бедра. Также манекенщица предстала в джинсовом костюме, состоящий их куртки, шорт и приспущенных штанов. Видно, что на время съемки звезда решила отказаться от бюстгальтера.

Вдобавок модель снялась в черном пеньюаре, украшенном шнуровкой, и наряде, который был дополнен юбкой длины макси и кроп-топом с объемными рукавами.

В июне Жизель Бюндхен приняла участие в рекламной кампании люксового бренда Louis Vuitton. На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в слитном купальнике черного цвета, оформленном белыми инициалами марки и тремя вырезами на спине. При этом в ролике манекенщица несла в руках чемодан, идя к пляжу.

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    Мария Винар
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