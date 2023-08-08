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20:30, 8 августа 2023Путешествия

Власти популярного курорта Азии забили тревогу из-за оттока богачей из России

Министр туризма Гоа Кхонте сообщил об оттоке богатых россиян из Индии

Фото: Sunil Kataria / Reuters

Власти азиатского курорта Гоа озаботились оттоком российских туристов с популярного курорта, сообщило издание NDTV.

Министр туризма индийского штата Рохан Кхонте (Rohan Khaunte) забил тревогу из-за того, что богачи из России чаще отправляются на шоппинг в Дубай, а Гоа теряет популярность у путешественников.

Кхонте подчеркнул, что местные власти должны понять причины оттока туристов и изучить развивающиеся рынки США, Объединенных Арабских Эмиратов, Южной Кореи, Германии и Японии, где растет въездной туризм.

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Гоа стоит подражать Саудовской Аравии и другим странам, которые развивают новые туристические проекты, отметил министр. По его мнению, привлечь путешественников позволит открытие нового международного аэропорта Манохар. Кроме того, особое внимание стоит уделять «качеству, а не количеству».

Ранее сообщалось, что количество рейсов из России в Индию и другие дружественные страны выросло. Допуски к новым рейсам получили авиакомпании «Победа», «Аэрофлот», Red Wings, «ИрАэро», «Азимут».

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    Мария Борисова
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