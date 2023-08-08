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14:28, 8 августа 2023Путешествия

Италия приостановила выдачу одного типа виз россиянам

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для россиян

Фото: Guglielmo Mangiapne / Reuters

Италия приостановила действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, которым теперь стал недоступен один тип виз. Об этом сообщается на официальном сайте министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

«Сообщаем о приостановке программы для российских и белорусских граждан по распоряжению председателя комитета от 14.07.2023 в соответствии с рекомендацией C (2022) 2028 Европейского союза», — говорится в объявлении на портале.

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Уточняется, что программа так называемых «золотых виз» Investor Visa for Italy создана для граждан стран, не входящих в ЕС, которые желают получить вид на жительство (ВНЖ) в Италии в обмен на инвестиции. Она была запущена в 2017 году. В соответствии с ней, ВНЖ выдают инвесторам, которые внесли значительный вклад в экономику страны, и членам их семей.

Ранее сообщалось, что Испанию заподозрили в том, что она продолжает практику выдачи «золотых виз» гражданам в России и Белоруссии вопреки требованиям Евросоюза о санкционном режиме в отношении граждан этих стран. Призыв обратить внимание на эту проблему в Еврокомиссию направила группа депутатов Европарламента.

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    Марина Черняк
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