В Евросоюзе заподозрили Испанию в выдаче «золотых виз» россиянам

В Европарламенте упрекнули Испанию из-за практики выдачи россиянам «золотых виз»

Испанию заподозрили в том, что она продолжает практику выдачи «золотых виз» гражданам в России и Белоруссии вопреки требованиям Евросоюза (ЕС) о санкционном режиме в отношении граждан этих стран. Призыв обратить внимание на эту проблему в Еврокомиссию (ЕК) направила группа депутатов Европарламента (ЕП). «Лента.ру» изучила текст обращения парламентариев.

«Золотой паспорт»/«Золотая виза» — гражданство/вид на жительство, выданные страной в результате инвестиций в ее экономику: покупки недвижимости, основания бизнеса и создания рабочих мест, осуществления крупного благотворительного пожертвования. Каждое государство самостоятельно устанавливает порог инвестиций, который будет эквивалентен получению подобных документов. «Золотые документы» можно получить во многих странах ЕС, Турции, ОАЭ, США и ряде других стран.

Под письмом в ЕК подписались члены ЕП от Испании Клара Понсати-и-Обиолс, Карлес Пучдемонт-и-Касамахо и Антоний Комин-и-Оливерес. В своем обращении «Власти Испании продолжают выдавать "золотые визы" гражданам России по схеме получения вида на жительство за инвестиции» они выражают недовольство сложившейся практикой.

«В период с 2017 по 2022 год Испания получила 3400 миллионов евро (около 300 миллиардов рублей — прим. «Ленты.ру») инвестиций от российских граждан в обмен на вид на жительство в соответствии с Законом 14/2013. Официально правительство Испании согласилось выполнить рекомендацию Еврокомиссии от марта 2022 года о приостановлении выдачи вида на жительство инвесторам из России или Белоруссии», — говорится в их обращении.

По мнению специализированных юридических фирм, Испания нарушила свое обязательство, поскольку компетентные органы все еще выдают виды на жительство для инвесторов Клара Понсати-и-Обиолс, Карлес Пучдемонт-и-Касамахо, Антоний Комин-и-Оливерес группа депутатов Европарламента от Испании

Со ссылкой на данные мониторинговой организации Transparency International (признана нежелательной в России) парламентарии сообщили, что правительственные органы Испании отказались предоставить информацию о ситуации с выдачей «золотых виз».

«Кроме того, обновленные сводные данные о видах на жительство для инвесторов, выданных министерством миграции и министерством иностранных дел, не публиковались с момента последнего обязательного годового отчета в апреле 2015 года. Соответственно, организация International Transparency Spain («Трансперенси Интернешнл Испания» — прим. «Ленты.ру») направила в оба министерства открытый запрос информации: министерство миграции не представило обновленных данных, а министерство иностранных дел заявило, что статистика выдачи в консульствах разрешений на проживание для инвесторов не ведется», — напомнили евродепутаты.

На основании вышесказанного депутаты обратились к Еврокомиссии с вопросом о ее отношении к ситуации с «золотыми визами» для россиян в Испании, а также о том, есть ли у нее намерения повлиять на эту практику.

Какова позиция Еврокомиссии в отношении того факта, что Испания по-прежнему предоставляет виды на жительство для инвесторов гражданам России, несмотря на свое обязательство этого не делать? Соответствует ли прозрачность и управление процесса выдачи в Испании видов на жительство для инвесторов стандартам Комиссии, запрошенным в ее отчете о схемах получения гражданства и вида на жительство для инвесторов в Европейском союзе? Клара Понсати-и-Обиолс, Карлес Пучдемонт-и-Касамахо, Антоний Комин-и-Оливерес группа депутатов Европарламента от Испании

Ранее Мальта и Кипр отозвали «золотые паспорта» у десятков граждан России и Белоруссии. Таким образом, десятки россиян и белорусов лишились местного гражданства.

По данным издания, Кипр лишил гражданства 34 гражданина России, девять из которых были инвесторами в экономику страны, а мальтийские власти аннулировали «золотые паспорта» двух человек. Подобное решение было принято после того, как они попали в санкционные списки Европейского союза.