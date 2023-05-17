Еще две страны Европы отозвали «золотые паспорта» у десятков россиян

SchengenVisaInfo: Мальта и Кипр отозвали «золотые паспорта» у десятков россиян

Еще два европейских государства, Мальта и Кипр, отозвали так называемые «золотые паспорта» у десятков граждан России и Белоруссии. Об этом пишет портал SchengenVisaInfo.

Таким образом, десятки россиян и белорусов лишились местного гражданства. Подобное решение было принято после того, как они попали в санкционные списки Европейского союза (ЕС).

По данным издания, Кипр лишил гражданства 34 граждан России, девять из которых были инвесторами в экономику страны. Тем временем мальтийские власти аннулировали «золотые паспорта» двух человек.

Депутат Европарламента Мортиз Корнер приветствовал решение, принятое этими двумя европейскими странами. «Россияне и белорусы, которые попадают в санкционный список Евросоюза, не заслуживают гражданства ЕС», — добавил он.

Ранее в мае Болгария лишила 18 человек, в том числе четырех россиян, местного гражданства. Отмечается, что подобное решение было принято после того, как в конце марта 2023 года болгарский парламент проголосовал за отмену «золотых паспортов».