Вероятность выполнения Западом условий России по зерновой сделке оценили

Политолог Блохин: выполнение Западом условий РФ по зерновой сделки маловероятно

Запад вряд ли пойдет на выполнение своей части обязательств в рамках зерновой сделки, несмотря на попытки президента Турции Реджепа Эрдогана способствовать диалогу России и западных стран. Об этом «Ленте.ру» заявил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог Константин Блохин.

«Возможно, Эрдоган надеется, что у него получится стать "мостиком" между Россией и Западом. Все-таки Турция находится в НАТО, коммуникация с альянсом у него на более высоком уровне, чем с Россией», — сказал политолог.

Что касается зерновой сделки, по мнению Блохина, Москве в нынешних обстоятельствах стоит ожидать действий Запада.

«Мяч сейчас на стороне Запада, вопрос в том, чтобы Запад выполнил свои обязательства по зерновой сделки. Россия свои уже выполнила, и сейчас ей стоит занимать выжидательную позицию», — добавил специалист.

Запад, скорее всего не пойдет на выполнение своих условий по зерновой сделке, так как это будет означать отказ от части санкций — главного элемента давления на Россию. (...) У Запада крайне бескомпромиссная позиция Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН политолог

Ранее источник в дипаппарате сообщил, что одной из основных тем переговоров президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может стать перспектива возобновления зерновой сделки. Уточняется, что в Анкаре рассчитывают на достижение определенных договоренностей, иначе мировые цены на зерновые продолжат рост.

«Очевидно, что одним из основных вопросов в ходе возможного визита президента России станет реанимация зерновой сделки. Прогресс в этой сфере позволит не допустить дальнейшего роста цен на зерновые», — сказал источник.