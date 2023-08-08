Женщина развелась с мужем-инвалидом и стала его опекуном вместе с новым супругом

В США женщина развелась с попавшим в аварию мужем и стала его опекуном

Жительница американского штата Техас развелась с попавшим в аварию мужем и вместе с новым партнером стала его опекуном. Об этом сообщает Daily Mirror.

Крис Армстронг познакомилась с Брэндоном, когда они еще были подростками. Спустя несколько лет отношений пара связала себя узами брака. «Он был добрым и нежным. С ним я чувствовала себя любимой», — отмечает женщина.

Через несколько лет после свадьбы Брэндон попал в автомобильную аварию — в его машину врезался грузовик. Мужчина получил тяжелые черепно-мозговые травмы и два месяца находился в коме. Несмотря на неутешительные прогнозы врачей, Брэндон выжил, однако стал инвалидом и навсегда лишился возможности жить полноценной жизнью. Он не мог самостоятельно ходить, есть и ходить в туалет. У мужчины также появились проблемы с кратковременной памятью и речью.

После реабилитации в больнице Брэндон первое время жил с Крис, однако вскоре женщине стало тяжело ухаживать за ним. В конце концов она отправила мужа в дом престарелых в пяти минутах от ее дома и стала регулярно к нему приезжать. Крис признается, что в течение двух лет после аварии она находилась в тяжелом моральном состоянии. «Я оплакивала его, хотя он был жив. Потом наступил переломный момент. Я поняла, что это нормально — скорбеть. Это нормально — скучать по нему. Я поняла, что должна отпустить его и полюбить нового человека», — рассказывает она.

Крис подала на развод, однако продолжила заботиться о Брэндоне. Вскоре она стала его законным опекуном. Чтобы начать новую жизнь, женщина поступила в университет и через несколько лет стала логопедом. Спустя некоторое время она встретила мужчину по имени Джеймс. Крис сразу нашла с ним общий язык и влюбилась. «Во время нашей первой встречи я познакомилась с его сыном, а на следующий день он познакомился с Брэндоном. Помню, я вышла из ванной, а Джеймс обнимает Брэндона», — вспоминает Крис.

Вскоре Джеймс и Крис поженились. В настоящее время супруги воспитывают двух дочерей и регулярно видятся с Брэндоном. «Мы ходим с ним есть, в церковь, а также приглашаем к себе домой. Это невероятно — понимать, что, когда мы говорим о семье, мы подразумеваем и Брэндона», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что американка Ким Бейер развелась с мужем после 18 лет брака, когда поняла, что он неизлечимо болен. Сейчас женщина получает много негативных комментариев о своей ситуации в социальной сети.