Минобороны: медики извлекли кусок гвоздя из сердца раненого российского военного

Военные медики Западного военного округа (ЗВО) извлекли кусок гвоздя из сердца нетранспортабельного военнослужащего, получившего ранение в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

У военного также был пневмоторакс, ранение легкого, бедра, перелом кости. Как рассказал военный врач-хирург группировки «Запад» Руслан, кусок гвоздя попал в грудь, повредил левое легкое и через перикард вдоль дуги аорты воткнулся в правую легочную артерию. Медики вскрыли перикард, освободили сердце от сгустков крови и извлекли инородное тело. Он предположил, что это был вторичный снаряд, ранивший бойца в результате взрыва.

По словам военного медика, пациент остался жив, его отправят в центральную медицинскую организацию на долечивание.

Ранее глава медицинской службы сводной казачьей бригады «Дон» Добровольческого штурмового казачьего корпуса рассказала, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в нарушение норм международного права, в том числе Женевской конвенции 1949 года, целенаправленно пытаются уничтожать российский медицинский персонал на линии боевого соприкосновения. Военный врач пояснила, что в результате такой «охоты» некому оказать профессиональную помощь бойцам.

