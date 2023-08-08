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07:00, 8 августа 2023Из жизни

Мужчина рассказал про галлюцинации о богатстве и Рианне во время комы

Мужчина перенес инсульт и очнулся от комы в полной уверенности, что разбогател

Фото: Jeremy Perkins / Unsplash

42-летний житель шотландского графства Айршир, перенесший инсульт, рассказал, что очнулся от комы в полной уверенности, что разбогател и встретился с певицей Рианной. Об этом сообщает Daily Express.

Марк Гоббс страдает от алкогольной и наркотической зависимости с 14 лет. В начале апреля из-за чрезмерного употребления спиртных напитков мужчина потерял сознание в собственном доме. Мать Гоббса нашла сына лишь спустя два дня, после того как он перестал выходить на связь. Мужчина лежал на полу в душевой кабине.

Как выяснилось, Гоббс перенес два инсульта. Врачи также диагностировали у него печеночную и почечную недостаточность. Пациента ввели в искусственную кому, в которой он пробыл пять недель. По словам Гоббса, во время комы у него начались галлюцинации. Ему казалось, что он выиграл 50 тысяч фунтов стерлингов (6,1 миллиона рублей). Он также был уверен, что провел отпуск в штате Калифорния и собирался встретиться с певицей Рианной.

Мужчина признался, что расстроился, когда очнулся после комы и осознал, что богатство и Рианна были лишь плодом его воображения. «Тогда это действительно казалось реальностью. Врачи так и не смогли объяснить, почему так произошло», — рассказал он.

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Гиббс провел в больнице еще восемь недель, прежде чем его выписали. В настоящее время мужчина не может двигать левой рукой, у него также наблюдаются нарушения речи. Он всеми силами пытается восстановиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Отмечается, после инсультов мужчина отказался от употребления алкоголя и наркотиков. Он поделился своим опытом, чтобы на собственном примере показать негативные последствия его пагубной зависимости.

Ранее сообщалось, что 57-летний житель США Дэвид Хэнзел впал в кому и увидел ангелов. По словам мужчины, вместо жемчужных ворот они привели его в красивый бар.

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    Алиса Удовик
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