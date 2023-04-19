Впавший в кому мужчина оказался в загробном мире и увидел ангелов

Daily Star: в США мужчина впал в кому, пережил околосмертный опыт и оказался на небесах

57-летний житель США Дэвид Хэнзел пережил околосмертный опыт и увидел ангелов в загробном мире. Своими воспоминаниями он поделился с Daily Star.

В сентябре 2015 года мужчина попал в больницу с легочной инфекцией и сепсисом. Хэнзел находился в критическом состоянии. Его пульс практически остановился и он впал в кому. «Я даже не знал, что умер, я ничего не понимал и не осознавал», — рассказывает он.

По словам Хэнзела, в течение двух месяцев нахождения в коме он переживал околосмертный опыт и оказался на небесах. «Я просто помню, как закрыл глаза, потому что мне было плохо. А когда я их открыл, то оказался в ночном небе. Это было самое красивое, бархатное, мягкое ночное небо. Не было ни облаков, ни звезд, ничего. У неба не было ни начала, ни конца», — вспоминает он.

После этого около мужчины появились два существа, выступавшие в роли проводников ко вратам рая. Но вместо жемчужных ворот они привели Хэнзела в красивый бар. В помещении находилось множество красивых бутылок, однако не было никаких алкогольных напитков.

Затем существа сказали мужчине, что ему нужно подняться по большому белому зданию. «Оно было мраморным, на нем были самые красивые мраморные узоры, которые я когда-либо видел. Когда я шагал, то не чувствовал, что моя нога касается земли. Как будто не было гравитации. Будто ты идешь и плывешь», — говорит он. Мужчина без труда поднялся по стене небоскреба.

Когда Хэнзел очнулся после комы, он почувствовал себя совершенно другим человеком. «Я простил всех, кто когда-либо сделал мне что-то плохое. Я думаю, мне нужно было буквально умереть, чтобы многое осознать и понять суть религии», — утверждает он.

Ранее сообщалось, что австралийка Линда Крамер, пережившая клиническую смерть, рассказала о своих воспоминаниях о загробной жизни. Она заявила, что пять лет путешествовала по раю.