Пережившая клиническую смерть женщина рассказала о загробном мире

Unilad: женщина пережила клиническую смерть и рассказала, что на пять лет оказалась в раю

Австралийка Линда Крамер, пережившая клиническую смерть, рассказала о своих воспоминаниях о загробной жизни. В интервью YouTube-каналу NDE Diary она заявила, что пять лет путешествовала по раю, пишет издание Unilad.

Шестого мая 2001 года Крамер рано утром пошла в ванную комнату и почувствовала, что засыпает. В действительности она на 15 минут впала в состояние клинической смерти. Женщина утверждает, что на время оказалась в загробном мире и вернулась, когда ее реанимировали. Хотя на Земле миновало лишь несколько минут, для нее прошел не один год.

По ее словам, рай было полон поразительных визуальных образов. Крамер стояла в поле, усеянном цветами, и любовалась горным хребтом, который казался больше Эвереста в 30 тысяч раз. Она также видела гигантские небоскребы. «По сравнению с ними небоскребы в Дубае — это маленькие домики», — говорит она.

Женщина утверждает, что могла принимать любую форму и даже превращаться в других людей, которых она встречала на небесах. Помимо этого, она мгновенно переносилась в любое место, в котором хотела оказаться.

Ранее американский священник Джеральд Джонсон рассказал, что во время сердечного приступа пережил околосмертный опыт и совершил жуткое путешествие в ад. По словам священника, там он увидел вещи, которые не поддаются описанию.