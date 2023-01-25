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05:00, 25 января 2023Из жизни

Переживший сердечный приступ священник рассказал о путешествии в ад

Popular Mechanics: американский священник пережил околосмертный опыт и увидел ад

Фото: Unsplash

Американский священник Джеральд Джонсон утверждает, что во время сердечного приступа пережил околосмертный опыт и совершил жуткое путешествие в ад. Об этом пишет издание Popular Mechanics.

Сердечный приступ случился у Джонсона в феврале 2016 года. Он считает, что в тот момент его дух покинул тело и спустился в ад, попав туда через самый центр Земли. По словам священника, там он увидел вещи, которые не поддаются описанию.

Джонсон рассказал о человеке, который ходил на четвереньках, как собака, и был обожжен с головы до ног: «Его глаза были выпучены и, что еще хуже, на его шее были цепи. Он был похож на адскую гончую. Цепи держал демон».

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Джонсон также услышал там веселую и жизнерадостную музыку: в частности, Umbrella американской поп-исполнительницы Рианны и Don't Worry, Be Happy джазового певца Бобби Макферрина. В аду этими песнями мучили людей.

Несмотря на страшные воспоминания, священник говорит, что извлек пользу из пережитого опыта. Он понял, что ему нужно простить людей, которые его обидели, вместо того чтобы надеяться, что они будут наказаны.

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Алиса Удовик
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