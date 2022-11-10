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05:00, 10 ноября 2022Из жизни

Нейрохирург вышел из комы и заявил о существовании рая

The Sun: нейрохирург уверовал в посмертную жизнь после недели в коме

Кадр: NDE Video / YouTube

Американский нейрохирург Эбен Александер рассказал, как неделю пролежал в коме, где ему являлись видения, и после этого задался целью доказать существования рая. Его слова приводит The Sun.

В 2008 году Александера ввели в состояние искусственной комы из-за острой бактериальной инфекции. Спустя неделю пациент вышел из комы и заявил, что видел духовного проводника — женщину, которая привела его в идеальный мир. Нейрохирург уверовал, что это свидетельствует о посмертной жизни, и с тех пор пытается доказать существование рая.

Александер утверждает, что согласно медицинским отчетам, его видения не могли быть сном или галлюцинацией. По его словам, сначала он попал в темноту, но ему не было страшно, и у него не было воспоминаний о жизни. Затем тьму пронзил белый свет в сопровождении идеальной музыки, которая сопроводила его в «Долину Врат».

Мужчина описал проводника как женщину. Она ничего не говорила, но у нее были сверкающие глаза и теплая улыбка, которая наполняла его истинной любовью. За время путешествия через «чернильную черноту» мужчина встретил некое божество, но не смог определить, что это за сущность.

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Семья мужчины была в шоке от того, как изменилось его поведение, когда он очнулся. Сестра Александра заявила, что он вел себя как «маленький Будда». Он заглядывал всем в глаза и говорил, что все хорошо. Мужчина утверждает, что не помнит такого.

«Это не о том, что происходит после смерти. Самое главное — это о том, как ты осуществляешь выбор сегодня, как относишься к себе и к другим. В нашей жизни есть смысл, и доказательство этого с точки зрения нейробиологии — что наше сознание переживает смерть тела, а объединяющая сила любви — самое главное, что объединяет нас», — заявил он.

Ученые считают, что подобные яркие видения вызваны активностью мозга, когда человек оказывается близок к смерти.

Ранее сообщалось, что 61-летний житель Австралии вернулся к жизни спустя полтора часа после клинической смерти. Он стал по-другому относиться к жизни, сократил количество рабочих часов и старается больше общаться с семьей и друзьями.

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Алиса Дмитриева
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