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04:00, 8 августа 2023Ценности

50-летняя Хайди Клум показала фигуру в купальнике

Модель Хайди Клум показала фигуру в купальнике с глубоким декольте на отдыхе

Фото: @heidiklum

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 50-летняя знаменитость предстала в слитном купальнике с цветочным принтом и глубоким декольте, демонстрирующим ее пышную грудь. Помимо этого, звезда распустила длинные светлые волосы и отказалась от макияжа. В качестве аксессуаров Клум выбрала массивный кулон на цепочке и солнцезащитные очки.

Манекенщица запечатлена на фоне каменной стены с тарелками фруктов и салата в руках. «Обязательно поешь свои фрукты», — подписала она пост.

Ранее в августе Хайди Клум отметила годовщину свадьбы в откровенном наряде. Для празднования 50-летняя манекенщица отправилась в Италию с 33-летним супругом. При этом для выхода в свет она выбрала леопардовый костюм, который состоял из топа от бикини с треугольными чашками и завязками на шее и расклешенных брюк с металлическим кольцом на поясе.

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    Екатерина Ештокина
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