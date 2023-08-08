Минобороны заявило о поражении пункта управления группировки ВСУ «Хортица» в ДНР

Российские военнослужащие поразили передовой пункт управления украинской группировки войск «Хортица». Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

Там уточнили, что пункт управления находился в районе Красноармейска Донецкой народной республики. Помимо этого, российские военные уничтожили три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й, 66-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) — они находились в Запорожской и Харьковской областях.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 122-м артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 143-х районах», — отчитались в оборонном ведомстве.

Ранее российские войска уничтожили огнем гаубичной артиллерии пункт управления беспилотными летательными аппаратами восточнее села Макаровка под Донецком.