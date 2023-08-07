Российские войска уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ под Донецком

Минобороны заявило об уничтожении пункта управления БПЛА ВСУ в районе Макаровки

Российские войска уничтожили огнем гаубичной артиллерии пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) восточнее села Макаровка под Донецком. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов, отчет которого опубликован в Telegram-канале Минобороны.

Он также сообщил, что гаубичная артиллерия уничтожила временную базу бойцов ВСУ возле Угледара, скопление живой силы противника в районе Углесборочной, а также украинский минометный расчет на востоке от Урожайного.

Кроме того, огнем артиллерии был успешно поражен пикап с военнослужащими ВСУ в Новомихайловке, а также минометный расчет и группа бойцов противника севернее Никольского.