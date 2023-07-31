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15:15, 31 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении цеха по сборке беспилотников на Украине

МО: уничтожен цех по сборке БПЛА в районе Великого Бурлука в Харьковской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие уничтожили цех по сборке беспилотных летательных аппаратов на Украине. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Там уточнили, что цех находился в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Помимо этого, российские военнослужащие в Веселом Запорожской области уничтожили штаб и место проживания оперативного состава 35-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В Дачном Донецкой народной республики (ДНР) российские военные нанесли удар по складу боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили его.

Ранее Россия нанесла удары по аэродромам и украинским складам с ракетами и беспилотными катерами. Помимо аэродромов и складов, российские военнослужащие поразили сборочные цеха и места хранения вооружения и военной техники, которые доставили на Украину из США и Европы.

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    Анастасия Шейкина
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