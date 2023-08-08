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07:00, 8 августа 2023Забота о себе

Раскрыт простой способ сделать секс горячее

Сексопатолог Морс: сделать секс ярче поможет зрительный контакт

Фото: PinkCoffee Studio / Shutterstock / Fotodom

Оживить интимную жизнь поможет зрительный контакт партнеров во время близости, полагает американский сексопатолог Эмили Морс. Простой способ сделать секс ярче и горячее она раскрыла изданию Daily Star.

Морс заявила, что для поддержания страсти в длительных отношениях важно обязательно пробовать что-то новое в постели, будь то различные позы, игрушки для взрослых или ролевые игры. Однако существует и вариант попроще, который доказал свою эффективность для усиления остроты ощущений при половом контакте.

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По словам сексопатолога, улучшить качество секса можно с помощью зрительного контакта, который партнерам необходимо сохранять во время всего процесса. Смотреть глаза друг другу — это отличный способ «общения» с любимым человеком в постели, который позволит партнерам укрепить связь друг с другом и усилить их чувство единения, объяснила Морс.

Ранее сексологи Элис Чайлд, Дженни Скайлер и Мелисса Кук назвали неожиданный способ повысить либидо. По их мнению, поможет в этом осознанный отказ от секса на период от недели до нескольких месяцев.

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    Наталья Обрядина
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