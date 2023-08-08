Индия запретила производителям военных дронов использовать китайские детали

Reuters: Индия запретила производителям БПЛА использовать детали из Китая

Индия запретила производителям военных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) использовать китайские детали из-за опасений по поводу уязвимостей в системе безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей оборонных и промышленных предприятий.

Эта мера принята на фоне проводимой Нью-Дели военной модернизации, предусматривающей более широкое использование беспилотников. Отмечается, что руководители службы безопасности Индии обеспокоены тем, что сбор разведывательных данных может быть скомпрометирован деталями из Китая, в том числе за счет камер, систем радиопередачи и операционного программного обеспечения дронов.

Ранее стало известно, что США хотят заключить с Индией крупный контракт на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может достигать двух-трех миллиардов долларов.