Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:48, 14 июня 2023Мир

США захотели заключить контракт с Индией на поставку беспилотников

Reuters: США хотят заключить контракт с Индией на поставку беспилотников на $2-3 млрд

Фото: Rob Schumacher / Reuters

США хотят заключить с Индией крупный контракт на поставку американских беспилотников морской разведки MQ-9B SeaGuardian. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, Госдеп США, Пентагон и Белый дом «подталкивают» Нью-Дели к тому, чтобы «показать прогресс» в сделке по покупке 30 дронов производства General Atomics во время государственного визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон, запланированный на 22 июня. Однако затем число БПЛА было сокращено до 24, а еще позже — до 18.

Сумма сделки, реализация которой рассчитана на несколько лет, может достигать двух-трех миллиардов долларов. Кроме дронов, на встрече лидеры США и Индии могут обсудить совместное производство боеприпасов и наземных транспортных средств, таких как бронетранспортеры.

Ранее посол России в Индии Денис Алипов заявил, что после начала российской спецоперации на Украине США и их союзники усилили давление на Индию из-за ее «взвешенной политики» в отношениях с Москвой.

Индия не присоединилась к западным санкциям в отношении российской нефти официально, однако ее крупнейшие банки следят за тем, чтобы закупки оставались на уровне ниже потолка цен в 60 долларов за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Китайский посол оценил реакцию Запада на мирный план Пекина по Украине
    Еще одна европейская страна признала голодомор геноцидом украинцев
    США захотели заключить контракт с Индией на поставку беспилотников
    Капитан первого ранга озвучил потери танковых батальонов ВСУ
    Россиянка поехала в отель Египта и описала отдых фразой «окна как в бункере»
    Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской компании
    Законодатель США внесла в Конгресс статьи об импичменте Байдену
    Модель с OnlyFans назвала порно губительным для общества и завершила карьеру
    Порнозвезда дала совет уставшей от постоянного ночного секса с мужем женщине
    Опубликованы кадры уничтожения обстреливающих Белгородскую область позиций ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.