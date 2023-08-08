Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:11, 8 августа 2023Бывший СССР

Украине передадут терминалы для спутникового интернета

Шведская компания Satcube передаст Украине терминалы для спутникового интернета

Фото: Pixabay

Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, планирует передать Украине порядка 100 терминалов для обеспечения спутниковым интернетом регионов, в которых отсутствует связь из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По данным издания, Киев намерен намерен использовать полученные терминалы для того, чтобы обеспечить доступом в интернет те районы страны, в которых были отключены мобильные и наземные сети в связи с боями. Глава компании Якоб Каллмер, в свою очередь, подчеркнул, что Satcube начал поставлять Украине оборудование с начала лета. В общей сложности Киеву собираются передать около 100 таких терминалов.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск отказался предоставлять Украине доступ к сети Starlink около Крыма. Издание New York Times отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели использовать ее для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

    Украине передадут терминалы для спутникового интернета

    Байден перепутал количество чудес света

    Латвия усилит охрану границы с Белоруссией

    «Спартак» вырвал победу у «Нижнего Новгорода» в матче Кубка России

    Названы сроки завершения испытаний ударного беспилотника «Охотник»

    Госдеп заявил об агрессивном вырабатывании гарантий безопасности для Украины

    США назвали оставшуюся на помощь Украине сумму

    Байден одобрил обучение украинских пилотов на F-16

    Босая женщина в купальнике прогулялась по улице в Москве и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости