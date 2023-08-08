Украине передадут терминалы для спутникового интернета

Шведская компания Satcube передаст Украине терминалы для спутникового интернета

Шведская компания Satcube, занимающаяся производством оборудования спутниковой связи, планирует передать Украине порядка 100 терминалов для обеспечения спутниковым интернетом регионов, в которых отсутствует связь из-за продолжающихся боевых действий. Об этом сообщает газета Dagens Nyheter.

По данным издания, Киев намерен намерен использовать полученные терминалы для того, чтобы обеспечить доступом в интернет те районы страны, в которых были отключены мобильные и наземные сети в связи с боями. Глава компании Якоб Каллмер, в свою очередь, подчеркнул, что Satcube начал поставлять Украине оборудование с начала лета. В общей сложности Киеву собираются передать около 100 таких терминалов.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск отказался предоставлять Украине доступ к сети Starlink около Крыма. Издание New York Times отметило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотели использовать ее для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.