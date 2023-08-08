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17:46, 8 августа 2023Среда обитания

Путин назвал число воспользовавшихся льготной ипотекой семей

Путин: с начала 2023 года 400 тыс. семей воспользовались льготной ипотекой

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

С начала 2023 года сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия с помощью льготной ипотеки. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«Только с помощью льготных ипотечных кредитов за семь месяцев текущего года примерно 400 тысяч семей улучшили свои жилищные условия», — заявил глава государства. Он добавил, что обеспечение достойных жилищных условий является одной из важнейших задач любой семьи. При этом государство должно сделать все возможное для помощи в достижении этой цели.

«И за последнее время мы действуем достаточно эффективно в этом направлении», — отметил Путин. Он также подчеркнул крайне важное значение строительной сферы для социальной сферы и экономике страны в целом. По словам президента, объем строительства жилья в России увеличивается. За текущий неполный год было введено 24 миллиона квадратных метров жилья — на восемь процентов больше, чем было в конце 2022-го.

В июле спрос на ипотеку в России стал рекордным. Интерес заемщиков к кредитам на жилье увеличился на фоне резкого роста ключевой ставки — граждане обеспокоились, что вслед за этим вырастут ипотечные ставки.

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    Александра Качан
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