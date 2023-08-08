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14:39, 8 августа 2023Россия

Два человека получили ожоги при хлопке газа на российском предприятии

В Башкирии два человека получили ожоги при хлопке винилхлорида в цехе

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Башкирии два человека пострадали в результате хлопка газа в цехе одного из местных предприятий. Об этом сообщает региональный портал NewsBash.ru со ссылкой на МЧС России.

В одном из производственных помещений, где проводился ремонт, взорвался винилхлорид. По данным из открытых источников, это вещество является чрезвычайно взрывоопасным.

В результате ЧП обгорели находившиеся в цехе мужчина и женщина. У них диагностирован ожоги 30 и 49 процентов поверхности тела соответственно, оба пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Сотрудник предприятия, ответственный за охрану труда, сообщил о начале расследования инцидента.

7 августа на севере Москвы взорвались баллоны с ацетиленом — ацетиленовые горелки используются при сварке и спайке. Взрыв прогремел на территории пункта приема металла.

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    Алан Босиков
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