Путин подписал указ о требовании к покупателям зерна платить рублями

Путин подписал указ о переводе расчетов за экспорт сельхозпродукции на рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому расчеты по экспорту российской сельскохозяйственной продукции переводятся в рубли и проводятся через специальные счета. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить, что при проведении расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции, заключенным резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности с иностранными покупателями на организованных торгах, допускается использование специальных рублевых счетов типа "З" и специальных валютных счетов типа "З"», — сказано в указе. Список продукции, которая подлежит механизму, будет устанавливать правительство.

Документ должен быть принят в течение 30 дней с момента публикации. Механизм вступит в силу 1 ноября 2023 года. Схема полностью повторяет правила, по которым Россия торгует с Евросоюзом газом, и направлена на защиту зернового экспорта от санкций.

«Фактически это инструмент защиты российских экспортеров и наших дружественных стран от бездумного санкционного давления, которое навязывается западными странами», — объяснила ранее вице-премьер Виктория Абрамченко. Она подчеркнула, что к расчетам в национальных валютах проявляют интерес страны Персидского залива и Африки, а в торговле с государствами ЕАЭС и Китаем такие операции уже ведутся.

