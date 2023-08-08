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05:32, 8 августа 2023Россия

Российский вертолет уничтожил украинскую БМП

Российский вертолет Ка-52 уничтожил БМП ВСУ на краснолиманском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России сообщило об уничтожении экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор» боевой машины пехоты (БМП) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, передает РИА Новости.

«Экипаж ударно-разведывательного вертолетов Ка-52 "Аллигатор" группировки войск "Центр" уничтожил боевую машину пехоты противника с помощью противотанкового ракетного комплекса "Вихрь-М"», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, получив координаты цели, летчики совершили подлет к точке атаки на предельно малой высоте для того, чтобы оставаться незамеченными для вражеских средств противовоздушной обороны (ПВО), после чего уничтожили бронетехнику ВСУ.

Ранее стало известно, что российские военные отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), огнем артиллерии уничтожен пункт временной дислокации в районе Угледара.

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    Марина Совина
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