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05:11, 8 августа 2023Россия

Российские военные отразили несколько атак ВСУ в ДНР

Чехов: российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Российские военные отразили несколько атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР), огнем артиллерии уничтожен пункт временной дислокации в районе Угледара. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

Кроме того, огнем артиллерии уничтожен склад боеприпасов севернее Владимировки, а огнем гаубичной артиллерии — минометный расчет севернее Никольского.

Также авиация поразила пункты временной дислокации, места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, Приютного. Применением переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба» уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа «Фурия».

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские войска контратаковали ВСУ в районе Клещеевки в ДНР и выбили их с ряда опорных пунктов.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

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    Марина Совина
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