ВС России контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов

RusVesna: ВС РФ контратаковали у Клещеевки и выбили ВСУ с ряда опорных пунктов

Вооруженные силы (ВС) России контратаковали украинские войска в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и выбили их с ряда опорных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, в районе населенного пункта после переброски и введения в бой российских подкреплений в последние дни продолжались позиционные бои и интенсивная работа артиллерии. Российские войска после артподготовки провели серию контратак на подступах к селу.

В ходе штурмовых действий российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нескольких опорных пунктов. Также продолжаются позиционные бои и попытки атак ВСУ малыми силами западнее Андреевки и северо-западнее Курдюмовки. В то же время продвижение украинских сил на южном фланге остановлено.

После понесенных потерь ВСУ продолжают подтягивать значительные силы и ведут перегруппировку, намереваясь вскоре продолжить наступление.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения южной группировки войск успешно отразили восемь атак ВСУ. После отражения атак российские военнослужащие контратаковали отходящего противника в районах Белогоровки и Водяного, в результате чего заняли более выгодные позиции.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.