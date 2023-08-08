Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:21, 8 августа 2023Бывший СССР

ВС России контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов

RusVesna: ВС РФ контратаковали у Клещеевки и выбили ВСУ с ряда опорных пунктов

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы (ВС) России контратаковали украинские войска в районе Клещеевки в Донецкой народной республике (ДНР) и выбили их с ряда опорных пунктов. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, в районе населенного пункта после переброски и введения в бой российских подкреплений в последние дни продолжались позиционные бои и интенсивная работа артиллерии. Российские войска после артподготовки провели серию контратак на подступах к селу.

В ходе штурмовых действий российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с нескольких опорных пунктов. Также продолжаются позиционные бои и попытки атак ВСУ малыми силами западнее Андреевки и северо-западнее Курдюмовки. В то же время продвижение украинских сил на южном фланге остановлено.

Материалы по теме:
«У русских больше оружия и людей» Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
«У русских больше оружия и людей»Украина начала новый этап контрнаступления. Как это повлияет на ход спецоперации?
28 июля 2023
ВСУ несут большие потери в живой силе и технике. Как на Западе оценивают перспективы украинского контрнаступления?
ВСУ несут большие потери в живой силе и технике.Как на Западе оценивают перспективы украинского контрнаступления?
31 июля 2023
Украина получает миллиарды от США и Европы. На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
Украина получает миллиарды от США и Европы.На что идут эти деньги и почему в стране не утихают коррупционные скандалы?
2 августа 2023

После понесенных потерь ВСУ продолжают подтягивать значительные силы и ведут перегруппировку, намереваясь вскоре продолжить наступление.

Ранее в Минобороны России сообщили, что на донецком направлении в ходе ведения активной обороны подразделения южной группировки войск успешно отразили восемь атак ВСУ. После отражения атак российские военнослужащие контратаковали отходящего противника в районах Белогоровки и Водяного, в результате чего заняли более выгодные позиции.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин объяснил такие действия ответными мерами Москвы на просьбы республик Донбасса о помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о разногласиях по формуле мира на саммите в Джидде

    В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

    ВС России контратаковали ВСУ у Клещеевки и выбили их с ряда опорных пунктов

    Беспилотники США в Сирии опасно сближались с российскими истребителями

    58-летняя актриса пришла на вечеринку в обнажающем грудь платье

    Неизвестный напал с ножом на мужчину на Патриарших прудах

    Экс-посол заявил о попытках Запада убедить других одобрить мирный план Киева

    Крупнейший подрядчик Пентагона открыл завод по выпуску до 180 спутников в год

    В Казахстане высказались о возврате средств России за переход фигуристки

    Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости