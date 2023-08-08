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20:09, 8 августа 2023Россия

Кадыров показал кадры удара «Ахмата» по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»

Кадыров заявил об ударе бойцов «Ахмата» по ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»
СюжетРакетные удары по Украине:

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины на таможенном посту «Нехотеевка» со стороны Украины. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram.

Он также показал кадры, как российские военнослужащие с огневых позиций атакуют намеченные цели из минометов.

По словам Кадырова, бойцы «Ахмата» обнаружили скопление вражеской техники и передвижение личного состава ВСУ после проведения воздушной разведки. «На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха», — рассказал он.

Он добавил, что разведка оперативно выявила места, где были организованы склады, после чего передала их координаты минометному расчету. В результате успешной атаки военнослужащие «Ахмата» лишили ВСУ возможности устраивать диверсионные вылазки на этом направлении.

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    Сергей Истомин
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