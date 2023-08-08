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07:39, 8 августа 2023Россия

Кадыров оценил ситуацию в зоне СВО

Кадыров назвал стабильной ситуацию на поле боя в зоне проведения спецоперации
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Ситуация в зоне проведения спецоперации стабильная. Об этом, оценивая обстановку, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

«Наши парни готовы отразить любую атаку врага вне зависимости от количества техники и живой силы. Высокую боеспособность и эффективность чеченских бойцов неоднократно отмечал и глава государства», — сказал Кадыров.

Глава республики поблагодарил военнослужащих за образцовкую службу, призвал беречь лчный состав подразделений и докладывать о проблемах оперативно.

Помимо этого, глава Чечни сообщил, что Российская армия изменила тактику ведения боев в рамках проведения специальной военной операции (СВО). По его словам, если в самом начале СВО стояла необходимость тяжелой военной техники, сейчас ситуация складывается противоположном образом.

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    Анастасия Шейкина
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