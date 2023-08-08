Кадыров сообщил об ударе по таможенному посту с техникой ВСУ

Кадыров сообщил об ударе по позициям ВСУ на таможенном посту «Нехотеевка»

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на таможенном посту «Нехотеевка». Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram.

Кадыров отметил, что атака была совершена со стороны Украины. Предварительно разведка выявила в этой зоне скопление техники и передвижение личного состава украинской армии. Он уточнил, что ночью ВСУ заполняли пункт средствами передвижения и боеприпасами, которые впоследствии использовали диверсионные группы.

«Однако наша разведка провела грамотную работу. Парни оперативно выявили места складирования и передали соответствующие координаты минометному расчету, который с восходом солнца приступил к решению оперативной задачи», — отметил глава Чечни. Он также рассказал, что в результате удара ВСУ лишились возможности устраивать диверсии с этого направления.

Ранее Кадыров заявил, что оценивает ситуацию в зоне проведения спецоперации как стабильную. Он также отметил эффективность и боеспособность бойцов из Чечни.