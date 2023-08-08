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16:45, 8 августа 2023Бывший СССР

В ВСУ оценили эффективность кассетных боеприпасов

Комроты ВСУ Харченко назвал кассетные боеприпасы на фронте эффективными

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Применение кассетных боеприпасов помогает Вооруженным силам Украины (ВСУ) но Российская армия к ним приспосабливается. Об этом рассказал командир роты украинских сил Анатолий Харченко, передает The Wall Street Journal.

«Кассетные бомбы — это хорошо. Они эффективны», — сказал Харченко, отметив, что Российская армия глубоко окапалась и быстро обучается.

По его словам, российские окопы могут быть более двух метров в глубину, а войска приспосабливаются к украинскому вооружению и рассредотачиваются, чтобы избежать больших потерь.

Ранее военнослужащий Вооруженных сил России сообщил, что украинская армия наносит интенсивные удары кассетными боеприпасами и под Угледаром. «Сейчас очень активно их используют, сильно бьют», — сказал боец.

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    Алевтина Запольская
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