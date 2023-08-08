Во Владивостоке пройдет косплей-фестиваль

Во Владивостоке 26 августа стартует косплей-фестиваль Kawaii Fest

Двухдневный косплей-фестиваль Kawaii Fest стартует во Владивостоке 26 августа. Как уточняет KP.RU, в дни проведения фестиваля жителей и гостей города ожидает не только встреча с любимыми героями фильмов, комиксов, компьютерных игр и мифов, но и множество других особенных сюрпризов от организаторов мероприятия.

В частности, все желающие смогут оценить косплей-кухню — зону, в которой повара владивостокских ресторанов посоревнуются в мастерстве и приготовят блюда в стиле аниме и манги.

Помимо этого, гостей фестиваля ожидают квесты, крафт-маркет, бои на мечах и множество других активностей.

Отмечается, что хедлайнером мероприятия станет дуэт из Санкт-Петербурга Narga и Aoki, завоевавший популярность и ставший призером множества косплей-конкурсов, среди которых и Blizzcon 2018.

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