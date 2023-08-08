Ким Кардашьян рассказала о серьезной травме

Телезвезда Ким Кардашьян сломала плечо и порвала сухожилие

Американская телезвезда и предпринимательница Ким Кардашьян призналась, что несколько недель назад сломала плечо и порвала сухожилие. О серьезной травме она рассказала в сториз своего Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), пишет издание People.

42-летняя знаменитость, известная тем, что тщательно следит за фигурой и регулярно занимается спортом, заявила, что на время была вынуждена отказаться от тренировок. Виной вынужденного перерыва она назвала серьезные проблемы со здоровьем.

Я сломала плечо и порвала сухожилие, поэтому несколько недель не ходила в спортзал, но я вернулась! Ничто меня не остановит Ким Кардашьян

Как именно получила серьезную травму, Кардашьян не уточнила, однако добавила, что чувствует себя уже гораздо лучше и даже вернулась к активным тренировкам. Сейчас она проходит реабилитацию под руководством известного тренера Мелиссы Алькантары, которая часто помогает пациентам с похожей проблемой.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян избавилась от одного из объектов недвижимости в США. Она продала особняк 1957 года постройки в элитном пригороде Лос-Анджелеса Хидден-Хиллз. Сумма сделки составила 3,5 миллиона долларов — на 1,8 миллиона меньше изначальной цены.

