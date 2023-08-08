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05:30, 8 августа 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали отпугивающий комаров продукт

Врачи Малышева и Продеус заявили, что грейпфрутовый сок отпугивает комаров

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус заявили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, что грейпфрутовый сок отпугивает комаров. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Продеус напомнил россиянам, что укусы оставляет самка комара. «Грейпфрутовый сок, апельсиновый сок и в целом цитрусовые содержат вещество, называемое нуткатон. Показано, что это вещество отпугивает комарих. При этом достаточно выпить один вот такой стакан сока», — назвал этот продукт Продеус. Он объяснил, что насекомое не захочет пить кровь с высоким содержанием нуткатона.

Малышева добавила, что комаров также отпугивает запах кокоса и хвои. «Мыло с кокосовым ароматом, кокосовым маслом тоже будет отпугивать комаров», — рассказала врач.

Ранее Малышева и Продеус заявили, что свежевыжатые соки не полезнее пакетированных, вопреки существующему представлению об этом. Сок в упаковке так же, как и приготовленный своими руками, может обладать полезными свойствами. По словам врачей, в России этот продукт проходит строгую сертификацию.

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    Мария Большакова
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