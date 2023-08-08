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03:45, 8 августа 2023Бывший СССР

Пленный украинский разведчик заявил о провалившемся контрнаступлении ВСУ

Пленный украинский разведчик заявил, что контрнаступление ВСУ провалилось

Фото: Toby Melville / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) фактически провалилось, а понесенные потери оказались большими, заявил украинский пленный разведчик, командир отделения Василий Палий. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он был призван из Черниговской области, а попал в плен около Волновахи 5 июля. Как уточнил боец ВСУ, о задачах контрнаступления им почти не рассказывали. «Сказали, что нужно перерезать дорогу. А откуда и куда?» — добавил он.

Как указал пленный, в ВСУ разведка «существует только на бумаге». Он рассказал, что не понимал своих задач. Командир считает, что украинское контрнаступления развивалось медленно и фактически провалилось. «И положить столько народу... Говорили, что тупо в лоб. Батальоны посылают как на убой», — указал он.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что контрнаступление Украины продвигается тяжело, она теряет значительное количество бойцов.

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    Марина Совина
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